بطولة إنكلترا: قائد توتنهام سون في سباق للتعافي من الاصابة قبل موقعة يونايتد

الرياص - اسماء السيد - لندن : كشف الأسترالي أنج بوستيكوغلو مدرب توتنهام الإنكليزي الجمعة أن مهاجم وقائد الفريق الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في سباق للتعافي من الاصابة قبل موقعة مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم الأحد.

وخرج سون مصابا في عضلة الفخذ الخلفية في الدقيقة 71 خلال فوز توتنهام على قره باغ الأذربيجاني 3 0 في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.

وعلى الرغم من الشكوك التي تحوم حيال اصابة سون، إلا أن بوستيكوغلو قال الجمعة إن المهاجم الكوري الجنوبي يريد أن يشارك في الحصة التمرينية السبت لإظهار أنه جاهز للسفر إلى ملعب "أولد ترافورد" لمواجهة يونايتد ضمن المرحلة السادسة من الدوري.

وتابع "من العدل أن نقول إن اللاعبين يشعرون بالتعب إلى حد ما، أولئك الذين بذلوا جهودا كبيرة. باستثناء سوني (سون)، الجميع بخير".

وأضاف "سوني، لا أعتقد أن اصابته خطرة جدا. يريد التدريب غدا وسنرى كيف تسير الأمور ونتخذ القرار حينها. لدينا يوم آخر في جعبتنا لمنحه كل فرصة".

وتم تسليط الضوء على مستقبل سون على المدى الطويل مع نادي شمال لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع بعدما قال إنه لم يخض محادثات جديدة مع إدارة توتنهام بشأن تجديد عقده.

وينتهي عقد سون الحالي العام المقبل، لكن النادي الذي يحتل المركز العاشر في بريميرليغ هذا الموسم يحتفظ بخيار تمديد عقده لمدة عام آخر ويقال إنه يخطط لتفعيل هذا البند.

وأوضح بوستيكوغلو أنه يريد بقاء المهاجم الكوري الجنوبي مع دخول سون موسمه العاشر في النادي الذي انضم إليه قادما من باير ليفركوزن الألماني في عام 2015.