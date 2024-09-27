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لافتة طيبة بين جماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة السوبر الأفريقي (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما قبل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، لافتة طيبة بين جماهير الفريقين في المملكة العربية .

وانتشرت صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعدد من جماهير الأهلي والزمالك وهم يؤدون الصلاة قبل التوجه إلى ستاد المملكة أرينا التي تقام عليه المباراة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تشهد تنافس قطبي الكرة المصرية على لقب كأس السوبر الأفريقي، حيث كانت المواجهة الأولى في عام 1994.

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تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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