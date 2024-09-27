مشاهدة مباراة النصر والوحدة الآن في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم لكم بوابة الخليج 365 مشاهدة مباراة النصر والوحدة الآن بجودة عالية والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأول بارك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل النصر أمام الوحدة كالأتي:

حارس المرمى: بينتو

الدفاع: النجدي — لابورت — سيماكان — الغنام

الوسط: ويسلي — اوتافيو — الخيبري — أنجيلو

الهجوم: ساديو ماني — كرستيانو رونالدو

ويدخل الوحدة المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالله العويشر

الدفاع: سعيد المولد – كريتو – جواد اليميق – العلائلي

الوسط: باخشوين – المكعازي – باكونا

الهجوم: يوسف الأمين – جودوين - إيجالو

ويحتل فريق النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 8 نقاط، يدخل الوحدة المباراة وهو في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط.

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