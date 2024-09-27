تشكيلة الوحدة لمواجهة النصر .. إيجالو في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني جوزيف زينبايور تشكيلة فريق الوحدة الأساسية لمواجهة النصر في المباراة التي ستجمنع بينهما على ملعب الأول بارك بعد قليل لحساب الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل الوحدة المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالله العويشر

الدفاع: سعيد المولد – كريتو – جواد اليميق – العلائلي

الوسط: باخشوين – المكعازي – باكونا

الهجوم: يوسف الأمين – جودوين - إيجالو

يدخل الوحدة المباراة وهو في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، بينما يحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 8 نقاط.