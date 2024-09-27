شاهد.. ملعب المملكة أرينا جاهز لنهائي السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - قبل ساعات من انطلاق مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لملعب المملكة آرينا الذي من المقرر أن يستقبل اللقاء المرتقب.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية إلى ملعب المملكة آرينا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، من أجل متابعة مباراة الكلاسيكو مباراة الأهلي والزمالك بنهائي السوبر الأفريقي.

وكشفت الصور عن جاهزية واجهة ملعب المملكة آرينا وجاهزية المقاعد والممرات الخاصة بالنادي، لاستقبال الحدث التاريخي، والذي أطلق عليه " نهائي القرن " أو سوبر القرن.

يشارك النادي الأهلي في هذه المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بينما يدخل الزمالك المباراة بصفقة بطلا لـ كأس الكونفدرالية الأفريقية، مما يزيد من حدة المنافسة بين الفريقين، كونهما أبرز الأندية المصرية في الساحة الأفريقية.

معلقي مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

تتولى شبكة قنوات beIN Sports HD نقل المباراة، وقد أسندت التعليق إلى المعلق التونسي عصام الشوالي، بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شبكة قنوات MBCمصر ببث المباراة، حيث سيتواجد المعلقان مدحت شلبي وفارس عوض في كابينة التعليق.

من المتوقع أن تحظى المباراة بمتابعة كبيرة من جمهور الفريقين، سواء في المدرجات أو عبر الشاشات، نظراً لأهمية اللقب والتنافس التاريخي بين الأهلي والزمالك.