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الزمالك يحدد موعد تحركه لـ "المملكة أرينا"

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ياسر رشاد - القاهرة - تتحرك حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة بمدينة الرياض بالمملكة العربية إلى ملعب المملكة أرينا في السابعة مساء اليوم الجمعة، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها التاسعة مساءً.

يأتي ذلك بناء على التعليمات المقررة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الاجتماع الفني قبل المباراة ، من أجل الوصول في المواعيد المحددة قبل اللقاء .

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب نادي الشباب السعودي استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الأهلي في السوبر الأفريقي.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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