أحمد حمدي يدعم لاعبي الزمالك قبل موقعة السوبر الأفريقي (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - حرص أحمد حمدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على زيارة زملاءه في فندق الإقامة فور وصوله إلى الرياض.

ويتواجد حمدي مع لاعبي الزمالك لدعمهم ومؤازرتهم قبل ساعات من مباراة السوبر الأفريقي امام الاهلي والمقرلر لها مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة آرينا.

وتتحرك حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى ملعب المملكة أرينا في السابعة مساء اليوم الجمعة.

ويلقي البرتغالي جوزيه جوميز محاضرة فنية على اللاعبين عصر اليوم الجمعة بمقر فندق الإقامة بمدينة الرياض.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي

تنقل مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر الأفريقي عبر قناة إم بي سي مصر بتعليقي فارس عوض ومدحت شلبي، بينما تنقل المواجهة عبر قناة بين سبورتس المفتوحة بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.