"بينهم عبدالله السعيد".. 3 تحذيرات من كولر قبل مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مراسل الخليج 365:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك، في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأفريقي، وتقام المباراة على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

وكشف مصدر داخل الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اجتماع مع اللاعبين، استمر لمدة نصف ساعة وانتهى قبل قليل، للتحدث عن بعض أمور المباراة.

وأضاف المصدر، أن كولر حذر اللاعبين من 3 أشياء يمكن ان تحدث ضد الزمالك، أهمها الانشغال مع قرارات الحكم، مؤكدا على أن هذ الأمر من اختصاصات الجهاز الفني ومدير الكرة.

وواصل: "والتحذير الثاني هو ضرورة التركيز الشديد على المباراة وعدم منح رباعي الزمالك عبدالله السعيد وزيزو وناصر ماهر وسيف الدين الجزيري، فرصة للتسديد أو الاختراق، وأخيرا طالبهم بضرورة التسجيل المبكر الذي سيمنح الأهلي الأفضلية طوال اللقاء".

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