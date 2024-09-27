نجوم الزمالك السابقين يتوقعون عبر الخليج 365 الفائز بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر الأفريقي، للمرة الثانية في التاريخ، بعد مواجهة 1994 التي كتبت الأبيض بطلا بهدف صاروخي من أيمن منصور.

وتوقع بعض نجوم الزمالك في لقاء 1994، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، نتيجة مباراة اليوم، ومفاتيح لعب الفريق التي يمكن استغلالها للفوز على الأهلي.

وخاض الزمالك مباراة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي 1994، بالتشكيل التالي، حسين السيد فى حراسة المرمى، وفي الدفاع حسين عبد اللطيف وهشام يكن وطلعت منصور وأشرف يوسف، وفى خط الوسط إسماعيل يوسف وعفت نصار وسامى الشيشينى وخالد الغندور، وقاد الهجوم الثنائى إيمانويل وأيمن منصور.

ويرى هشام يكن، قائد الزمالك في سوبر 1994، أن نسبة المباراة ستكون متساوية 50/50، ولكن يجب على البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق إشراك محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر وعودة محمد شحاتة إلى وسط الملعب، وتوقع يكن فوز الأبيض بنتيجة 2-1.

وعلى عكس يكن، يرى سامي الشيشيني أحد عناصر الزمالك الأساسية في ذلك الوقت، أنه من الصعب توقع نتيجة المباراة، والتي قد تشهد فوزا للأسوأ أو الأقل حظوظا، لكنه يتمنى الفوز للزمالك.

وعلى الرغم من أن رضا عبدالعال، كان أحد لاعبي الأهلي في سوبر 1994، لكنه يتمنى فوز الزمالك في مباراة اليوم، ويرى أنه يجب على جوميز إشراك محمد شحاتة في منتصف الملعب.