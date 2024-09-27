"يربك حسابات جوميز".. تعديل مفاجئ على خطة الزمالك قبل ساعات من مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، استبعاد محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأبيض من قائمة مواجهة الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي.

ويلتقي الزمالك أمام نظيره الأهلي في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في بطولة السوبر الأفريقي، على ملعب المملكة أرينا بدولة السعودية.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن هناك حالة من الارتباك ظهرت على الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عقب التأكد من إصابة محمد صبحي وعدم المشاركة في المباراة، خاصة وأنه الحارس الأساسي منذ فترة.

وأوضح المصدر، أن المدير الفني جهز محمد عواد من الناحية النفسية، من أجل التواجد بشكل أساسي، في حراسة مرمى الفريق، والظهور بشكل جيد، خاصة وأنه كان بعيد عن المشاركة منذ فترة كبيرة.

اقرأ أيضا:

بالترددات.. 3 قنوات مفتوحة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

انتهى الاجتماع الفني.. الزمالك بزي مفاجئ في مواجهة الأهلي بالسوبر