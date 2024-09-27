3 معلقين بينهم مصري.. خريطة بث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

عشاق الكرة المصرية، وتحديدا جماهير الأهلي والزمالك، على موعد مع مباراة قمة تاريخية بين الأهلي والزمالك في بطولة السوبر الأفريقي.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة أرينا، بمدينة الرياض، بدولة السعودية العربية.

ويبحث الجمهور المصري، عن خريطة بث مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، ومشاهدتها بشكل مجاني، في ظل الاهتمام الجماهيري الكبير بها.

3 قنوات مفتوحة لنقل المباراة

وتنقل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، عبر ثلاث قنوات مفتوحة بالمجان للجمهور المصري، بثلاث معلقين مختلفين.

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر الأفريقي، عبر قناة MBC MASR 1 بتعليق المصري مدحت شلبي، وعبر قناة MBC MASR 2 بتعليق فارس عوض.

وفي المقابل سيتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت إذاعة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة