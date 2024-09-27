تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مراسل الخليج 365:

يلتقي الأهلي والزمالك في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا في السعودية، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأفريقي.

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي، على شبكة قنوات إم بي سي مصر بالمجان، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس.

وكشف مصدر داخل الأهلي لمصراوي، اختيارات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لمواجهة الزمالك، ويفاضل السويسري بين بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر في خط الهجوم.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي

خط الدفاع، محمد هاني، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيى عطية الله

خط الوسط، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

خط الهجوم، حسين الشحات، بيرسي تاو (طاهر محمد طاهر)، وسام أبو علي

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