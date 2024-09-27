محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مراسل الخليج 365:

يلتقي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي، اليوم الجمعة 27 سبتمبر، وذلك للمرة الثانية في التاريخ، بعد نسخة 1994، والتي فاز بها الأبيض بهدف وحيد سجله أيمن منصور.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

ويفاضل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بين الثنائي محمد حمدي ومحمود بنتايك في مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد غياب أحمد فتوح لاعب الفريق الأساسي.

وكشف مصدر لمصراوي، تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي، وجاء كالآتي:

حراسة المرمى، محمد صبحي

خط الدفاع، عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، محمد حمدي (محمود بنتايك)

خط الوسط، نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، محمد شحاتة (ناصر ماهر)

خط الهجوم، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي

ويشارك الأهلي في السوبر الأفريقي، بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه على حساب الترجي التونسي، فيما يلعب الزمالك اللقاء عقب الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربي.

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