أهلي جدة يسعى لاستعادة توازنه أمام القادسية في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق أهلي جدة ضيفًا على القادسية مساء اليوم، الجمعة، في مباراة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2024-2025.

وتقام المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

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وسيكون الفريق مطالبًا بتقديم أداء قوي لاستعادة الثقة والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

حاليًا، يحتل أهلي جدة المركز السادس برصيد 7 نقاط، حيث حقق انتصارين وتعادلًا وتلقى هزيمة واحدة خلال الجولات الأربع السابقة من الدوري.

من جانبه، يتساوى القادسية في النقاط مع أهلي جدة، حيث يحتل المركز السابع، مما ينبئ بمواجهة صعبة بين الفريقين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة القادسية وأهلي جدة اليوم، الجمعة، الموافق 27 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وستقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل المباراة حصريًا عبر قناة SSC SPORT HD 1، المالكة لحقوق بث الدوري السعودي للمحترفين.