ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث يلتقي الفريقان في كأس السوبر الإفريقي على ملعب "المملكة أرينا" بالسعودية، مساء الجمعة.

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تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في حدث يشد أنظار الجماهير العربية والأفريقية.

يشارك الأهلي في هذه المباراة بوصفه حامل لقب دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، بينما يخوض الزمالك المباراة بعد فوزه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

رغم التاريخ الطويل والمنافسة الشديدة بين الأهلي والزمالك، إلا أن الفريقين التقيا في بطولة كأس السوبر الإفريقي مرة واحدة فقط. في تلك المواجهة التي جرت عام 1994، حقق الزمالك الفوز بلقب السوبر الإفريقي بعد أن سجل أيمن منصور هدف المباراة الوحيد، ليمنح فريقه التفوق في مباراة تاريخية.

اللقاء المرتقب يمثل فرصة جديدة للأهلي للثأر من هزيمة 1994 ومحاولة تعزيز سجله في البطولات الإفريقية، فيما يسعى الزمالك لتأكيد تفوقه التاريخي في السوبر الإفريقي أمام غريمه التقليدي.