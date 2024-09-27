تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه منافسه التقليدي الأهلي في مباراة كأس السوبر الأفريقي مساء اليوم.

ويدخل الزمالك المباراة وسط حاله من الطموح فى تحقيق إنجاز جديد أمام منافسه التقليدي ويحلم بتحقيق اللقب الخامس للسوبر الأفريقي.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة السوبر الأفريقي

حارس المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: حسام عبد المجيد وحمزه المثلوثي وعمر جابر ومحمد حمدى.

خط الوسط: عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر.

خط الهجوم: كونراد ميشالاك وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيري.

استعد الفريق للقاء جيدا من خلال التدريبات اليوميه سواء فى القاهره أو مدينة الرياض بعد أن اصطحب البرتغالى جوزيه جوميز معه ٢٦ لاعبا حيث ركز على الخطه التى سيواجه بها الأهلى بعد أن درس أداء المنافس عن طريق مشاهدة مباراتى الذهاب والعوده أمام جورماهيا الكينى وقام بتجربة عدة سيناريوهات للمباراه بتنوع فى التشكيل ووضح أنه سيلعب بخطه متوازنه تعتمد أكثر على الدفاع من منتصف الملعب والضغط على الأهلى وإيقاف خطورة بعض اللاعبين أمثال إمام عاشور ووسام أبو على وحسين الشحات مع الإعتماد بشكل كبير على إرسال الكرات العاليه خلف المدافعين مستغلا سرعة أحمد سيد زيزو فى اليمين ومصطفى شلبي أو البولندي كونراد ميشالاك فى الشمال مع الإعتماد على سيف الجزيري كرأس حربه وحيد.

كما ركز جوميز على تخصيص فقره لركلات الترجيح تحسبا لانتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.