الأهلي يواجه الزمالك اليوم في السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي مساء اليوم الجمعة مع فريق الزمالك في مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي، والتي تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

إقرأ أيضاً..

لعب الأهلي مع الزمالك عشر مباريات في بطولات الأندية الإفريقية، منها تسع مباريات في دوري أبطال إفريقيا وواحدة في كأس السوبر الإفريقي، فاز الأهلي في ست مباريات وفاز الزمالك في مباراة واحدة وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي سبعة عشر هدفاً وسكنت شباكه عشرة أهداف، وكان الفوز الوحيد للزمالك في كأس السوبر الأفريقي التي أقيمت في جوهانسبرج يوم 16 يناير 1994.

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 237 مباراة في كل البطولات، فاز الأهلي في 105 مباراة وفاز الزمالك في 55 مباراة وتعادل الفريقان في 77 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 360 هدفاً وسكنت شباكه 248 هدفاً.

يذكر أن فريق الأهلي تأهل للعب مباراة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي 2023-2024 بتخطي الترجي التونسي في نهائي البطولة بنتيجة 1-صفر في مجموع المباراتين (0-0، 1-0)، بينما تأهل الزمالك بعد الفوز بكأس الكونفيدرالية الموسم الماضي 2023-2024 بتخطي نهضة بركان المغربي بالتعادل 2-2 في مجموع المباراتين (1-2، 1-0) واحتساب هدف الزمالك بالمغرب بهدفين.

فاز الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي ثماني مرات ويحمل الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، يليه الزمالك وفاز بالبطولة أربع مرات، ثم مازيمبي الكونغولي ثلاث مرات، يليه كل من النجم الساحلي التونسي وإينمبا النيجيري والرجاء البيضاوي المغربي برصيد بطولتين لكل منهم، وفاز بالبطولة مرة واحدة كل من الترجي التونسي والوداد البيضاوي والمغرب الفاسي ونهضة بركان من المغرب، وأفريكا سبور وأسيك من كوت ديفوار، وأورلاندو بايرتس وصن داونز من جنوب أفريقيا، وهارتس أوف أوك الغاني ووفاق سطيف واتحاد العاصمة من الجزائر.