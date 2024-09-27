الأهلي يطارد ثأر الـ 30 عامًا وتجنب كابوس الموسم الماضي

ياسر رشاد - القاهرة - يرفع الأهلي شعار التحدي قبل المواجهة المرتقبة ضد الزمالك مساء اليوم الجمعة في المملكة العربية السعودية من أجل استعادة لقب كأس السوبر الأفريقي الغائب منذ عام 2021.

وحقق الأهلي لقب السوبر 8 مرات بينما خسر البطولة 3 مرات من بينها المواجهة الشهيرة ضد الزمالك عام 1994 والتي خسرها الفريق الأحمر بهدف دون رد وهو ما يدفع الأهلي للبحث عن ثأر عمره 30 عاماً.

ويسعى الأهلي أيضاً لتجنب كابوس الموسم الماضي بعدما خسر لقب السوبر الأفريقي على يد اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في مدينة أبها بالسعودية أيضاً.

وسافرت بعثة الأهلي أمس الأول الأربعاء إلى السعودية برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة كما حرص العديد من أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء على التواجد برفقة البعثة من أجل دعم الفريق الأحمر.