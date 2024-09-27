الأهلي يخوض مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة استعداداً للسوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة مارسيل كولر، إقامة مران خفيف للاعبين في فندق الإقامة، وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك، مساء اليوم الجمعة، في بطولة كأس السوبر الإفريقي، والمقرر إقامته على ملعب المملكة آرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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ومن المقرر إقامة مران الفريق في تمام الحادية عشرة والنصف، ويعقبه أداء اللاعبين لصلاة الجمعة داخل فندق الإقامة أيضًا.

وتنطلق مواجهة الأهلي والزمالك في التاسعة مساءً على استاد المملكة آرينا بالرياض، ويديرها الحكم الليبي معتز الشلماني.