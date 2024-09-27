رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الوحدة في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لخوض مباراة هامة أمام نظيره الوحدة، اليوم الجمعة، على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2024-2025.

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ومن المتوقع أن يعود رونالدو لقيادة الفريق بعد غيابه في المباريات الأخيرة، ما يعزز من قوة تشكيلة "النمور" في مواجهة الوحدة.

التشكيلة المتوقعة للنصر:

- حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

- خط الدفاع: محمد سيماكان، سالم النجدي، إيمريك لابورت، سلطان الغنام

- خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو

- خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا

المباراة تأتي في وقت حساس للنصر، حيث يطمح الفريق إلى تحقيق فوز يقربه من صدارة الدوري، خصوصاً مع عودة نجمه البارز رونالدو، مما يعزز آماله في الحصول على النقاط الثلاث أمام خصم عنيد كالوحدة.