الزمالك يحلم باللقب الخامس ويسعى لتكرار سيناريو موقعة جوهانسبرج

ياسر رشاد - القاهرة - أتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للقاء القمه أمام الأهلى فى السوبر الإفريقى المقرر فى التاسعه مساء اليوم الجمعه باستاد المملكه أرينا بمدينة الرياض.

يدخل الفريق الأبيض اللقاء وسط حاله من الطموح فى تحقيق إنجاز جديد أمام منافسه التقليدي ويحلم بتحقيق اللقب الخامس الإفريقى بعد أن سبق له الفوز بالسوبر أربع مرات كانت البداية فى ثاني نسخه للسوبر أمام الأهلي بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا عام ٩٤ عندما كان محمود الجوهري مديرا فنيا ونجح بحصد الكأس بهدف أيمن منصور ثم كانت البطوله الثانيه أمام المقاولون العرب عام ٩٧ وفاز بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين والثالثه أمام الوداد المغربي باستاد القاهره عام ٢٠٠٣ وفاز بثلاثة أهداف لهدف والاخيره كانت بدولة قطر عام ٢٠٢٠ وحقق الفوز بنفس النتيجة.

استعد الفريق للقاء جيدا من خلال التدريبات اليوميه سواء فى القاهره أو مدينة الرياض بعد أن اصطحب البرتغالى جوزيه جوميز معه ٢٦ لاعبا حيث ركز على الخطه التى سيواجه بها الأهلى بعد أن درس أداء المنافس عن طريق مشاهدة مباراتى الذهاب والعوده أمام جورماهيا الكينى وقام بتجربة عدة سيناريوهات للمباراه بتنوع فى التشكيل ووضح أنه سيلعب بخطه متوازنه تعتمد أكثر على الدفاع من منتصف الملعب والضغط على الأهلى وإيقاف خطورة بعض اللاعبين أمثال إمام عاشور ووسام أبو على وحسين الشحات مع الإعتماد بشكل كبير على إرسال الكرات العاليه خلف المدافعين مستغلا سرعة أحمد سيد زيزو فى اليمين ومصطفى شلبي أو البولندي كونراد ميشالاك فى الشمال مع الإعتماد على سيف الجزيري كرأس حربه وحيد.

الزمالك يركز على ركلات الترجيح قبل مباراة السوبر الأفريقي

كما ركز جوميز على تخصيص فقره لركلات الترجيح تحسبا لانتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وأكد المدير الفنى فى الجلسات التى عقدها مع اللاعبين على أنه يثق أنهم قادرون على العوده بالكأس وأنه يثق في امكانايتهم وعليهم أن يستغلوا جميع الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى المنافس والتسديد من عدة جهات كلما أتيحت الفرصه وتجنب الأخطاء التي حدثت فى لقائى الشرطه الكينى فى بطولة الكونفدرالية.