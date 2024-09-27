حارس المقاولون السابق: التحكيم تسبب في هزيمتنا في نهائي السوبر الأفريقي 1997 أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف حارس مرمى المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق أحمد صابر، كواليس خسارة ذئاب الجبل لقب كأس السوبر الأفريقي أمام نادي الزمالك، عام 1997.

وقال صابر في تصريحات خاصة لمصراوي: "نهائي كأس السوبر الأفريقي 1997، كانت مباراة في قوية وأمام نادي كبير وصاحب اللقب دائماً ما يكتب تاريخ كبير في البطولات الأفريقية".

وأضاف: "مايكل كروجر المدير الفني للمقاولون في هذه المباراة، أكد على ضرورة الهدوء في مثل هذه المباريات وبذل أقصى جهد، المقاولون كان أفضل طوال اللقاء".

وتابع: "التواجد الجماهيري الكبير لنادي الزمالك داخل ستاد القاهرة في مباراة السوبر الأفريقي 1997، أثر بالسلب على حكم اللقاء وعلى قراراته طوال اللقاء".

واختتم صابر تصريحاته: "كنا في حالة من الحزن الشديد عقب خسارة اللقب، خاصة بعد وصولنا إلى ركلات الترجيح".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يلاقي نظيره الزمالك اليوم الجمعة، في نهائي السوبر الأفريقي، المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية.

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