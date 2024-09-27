الامارات | 1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي تنظيم النسخة السادسة من «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة»، التي تهدف إلى تعزيز جهود استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، ويشارك فيها أكثر من 1200 لاعب ولاعبة من مختلف المراحل العمرية، يشكلون أكثر من 80 فريقاً، تخوض 300 مباراة خلال الفترة من بعد غدٍ الأحد حتى الثامن من ديسمبر المقبل، كما ستقام المرحلة الثانية من البطولة بداية من يناير حتى نهاية الموسم الرياضي 2025.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي أحمد المهري، والمدير التنفيذي لاتحاد كرة السلة محمد الحمادي، ومدير عام «سبورت 360» بسام نوفل، وكابتن منتخب الإمارات ونجم نادي شباب الأهلي لكرة السلة قيس عمر.

وقال المهري: «سعداء بإطلاق النسخة السادسة من البطولة التي تأتي في إطار خطة حكومة دبي لعام 2033، وضمن سياسة مجلس دبي الرياضي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وتعد هذه البطولة منصة رائعة للاعبينا من الموهوبين وحتى من الهواة، لاكتشاف شغفهم بهذه الرياضة الشائقة، كما تعد البطولة مصدراً رئيساً لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة السلة، حيث تزود فرق الأندية الرياضية والأكاديميات الخاصة والمنتخب الوطني بأفضل اللاعبين الموهوبين، وهدفنا أن نوفر منصة للتحدي والتنافس الشريف، لتتاح الفرصة للأندية والأكاديميات الخاصة المنتشرة في أرجاء دبي، لاختيار أفضل المواهب للانضمام إلى فرقهم، سنحرص في مجلس دبي الرياضي على أن تستمر هذه المواهب في اللعب والحفاظ على مستواهم حتى يصلوا إلى مرحلة الاحتراف».

من جهته، قال بسام نوفل: «هناك برنامج لتحديد المواهب المميزة لمساعدتهم على الوصول إلى مستويات أعلى في كرة السلة، وسيوجد في جميع مباريات البطولة كشافو المواهب من اللجنة المنظمة للبطولة لاختيار أفضل الموهوبين للانضمام إلى برنامج الموهوبين الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي». بدوره، قال اللاعب قيس عمر: «إن مشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين واللاعبات في البطولة يعد إنجازاً كبيراً، خصوصاً مع تزايد أعداد المشاركين كل عام، وهذا يشعرني بالفخر أن أكون جزءاً من هذه البطولة الرائعة».