الامارات | «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» تنطلق في أميركا غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو اكتمال التجهيزات في مركز كيرتيس كولويل في مدينة دالاس الأميركية لانطلاق منافسات جولة «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»، غداً، ضمن الموسم العاشر للبطولة التي تجوب 10 مدن عالمية، وذلك بعد نجاح جولات إسطنبول وريو دي جانيرو وموسكو التي شهدت إقبالاً واسعاً من نخبة اللاعبين العالميين.

وبحسب البيان الصادر أمس عن اللجنة المنظمة، فإنه تم تخصيص جولة دالاس لفئات الشباب، والهواة، والمحترفين، والأساتذة، وأصحاب الهمم (بارا جوجيتسو).