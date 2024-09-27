أحمد مجاهد يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة السابق، نيته الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة.

وعبر صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك"، كتب مجاهد منشورا قال فيه: "توكلت على الله بعد استطلاع رأي غالبية الأندية أعضاء الجمعية العمومية وأخذ رأي الكثير من المعنيين".

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة السابق: "قد تم الاستقرار على قائمة متوازنة ما بين الخبرة والشباب وسنعلن الأسماء بمجرد فتح الباب".

وكان مجاهد، عضوًا في مجلس إداراة اتحاد الكرة سابقًا، وتولى إدارة الجبلاية رئيسًا للجنة الثلاثية التي حددها فيفا في وقت سابق.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن موعد الانتخابات الجديدة لاختيار مجلس الإدارة قبل 31 أكتوبر المقبل حسب اللائحة.