الاتحاد يصطدم بقاهر الأهلي في كأس خادم الحرمين

ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت قرعة ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عن مواجهات متوازنة بين الأندية المشاركة.

وشهدت منافسات دور 32 من عمر البطولة، مباريات مثيرة ومفاجآت من العيار الثقيل، أبرزها خسارة أهلي جدة من الجندل، الناشط في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويواجه الهلال حامل اللقب، نظيره الطائي، في دور 16، بينما سيلعب النصر ضد التعاون.

ويواجه اتحاد جدة، نظيره الجندل، فيما سيلعب الشباب أمام الرياض.

وستقام مباريات ثمن نهائي البطولة، يومي 28 و29 أكتوبر المقبل، فيما سيقام دور الثمانية، يومي 6 و7 يناير المقبل.

وجاءت قرعة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين كالتالي:

الطائي × الهلال

النجمة × الرائد

الاتحاد × الجندل

الفيحاء × العربي

الرياض × الشباب

الوحدة × القادسية

النصر × التعاون

الجبلين × الاتفاق