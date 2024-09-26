هادي خشبة: الأهلي لديه أفضلية عن الزمالك لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - قال لاعب النادي الأهلي السابق، هادي خشبة، إن النادي الأهلي كان الأفضل في الأداء الفترة الماضية وهو ما سيمنحه ثقة كبيرة في مواجهة الزمالك بمباراة السوبر الإفريقي، غدًا، الجمعة.

وأضاف: "فرصة كبيرة للأهلي تحقيق اللقب لإن لاعيبته حافظين بعض أكتر وكمان التدعيمات بتاعته أفضل لازم مارسيل كولر يحافظ علي تنظيم الفريق من بداية المباراة إلى النهاية".

وتابع: "لازم كمان يتحلي بالهدوء التام اللي عودنا عليه، وكولر عموما راجل منظم لازم التغييرات في الماتش في توقيات مضبوطة وتكون مع العناصر اللي تكسّب الأهلي".

واختتم": رأيي إن الأفضل من ناحية التشكيل إن الأهلي يبدأ السوبر بنفس مباراة جورماهيا الكيني اللي تلعب في القاهرة، وصعب أشرف داري يبدأ المباراة".

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