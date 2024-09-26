6 لاعبين يرفعون شعار صديق الأمس منافس اليوم في مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية، انطلاق مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي ونظيره الزمالك، غدًا الجمعة.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المملكة أرينا" في السعودية.

وستشهد مباراة القمة تواجد العديد من النجوم، الذين سبق لهم المشاركة رفقة الفريقين، حيث تشهد المباراة 6 لاعبين لعبوا للفريقين، سوف نتعرف عليهم في السطور التالية.

وتضم قائمة الفارس الأبيض ثلاثة لاعبين، سبق لهم ارتداء قميص النادي الأهلي، وهم عبد الله السعيد، ناصر ماهر وأحمد حمدي، الغائب عن المباراة للإصابة.

كما تشهد قائمة النادي الأهلي نفس العدد من اللاعبين الذين ارتدوا القميص الأبيض من قبل، هم إمام عاشور، محمود عبد المنعم كهربا، بالإضافة عمر كمال كمال.

ولم يتمكن عمر كمال من المشاركة رفقة الفارس الأبيض في أي مباراة، بسبب أزمة إيقاف القيد التي تعرض لها الفريق فور انضمامه، ليرحل عن الفريق إلى صفوف مودرن سبورت "فيوتشر"سابقاً.

والجدير بالذكر أن الأهلي يشارك في اللقاء باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك الفارس الأبيض في اللقاء باعتباره بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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