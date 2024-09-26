ملعب أول مباراة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تشهد النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري للسيدات 2024-25، المشاركة الأولى لسيدات الأهلي والزمالك، وتبدأ ضربة البداية من مباراة الثنائي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالزمالك بنظيره الأهلي، في الرابعة عصر يوم الجمعة المقبل 4 أكتوبر، وتقام المباراة الأولى بينهما على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

تقام بطولة الدوري المصري للسيدات نسخة 2024-2025، بنظام المجموعة الواحدة من دور واحد، وتتأهل أول عشرة فرق إلى المرحلة الثانية والنهائية للمنافسة على اللقب، فيما تتنافس الفرق التسعة الأخيرة على تحديد الهابطين إلى الدرجة الثانية.

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