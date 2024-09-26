"توفير كافة سبل الدعم".. تفاصيل زيارة السفير المصري لمقر الزمالك في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حرص السفير أحمد فاروق سفير مصر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، على زيارة مقر بعثة فريق الزمالك عصر اليوم الخميس بمدينة الرياض، قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي غداً الجمعة باستاد المملكة أرينا في كأس السوبر الأفريقي.

وحرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق في السعودية، وهشام نصر نائب الرئيس، وأحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، على استقبال السفير داخل فندق الإقامة.

وقام السفير أحمد فاروق بتحية اللاعبين والجهاز الفني داخل فندق الإقامة.

وعقد حسين لبيب جلسة مع السفير أحمد فاروق في حضور أعضاء مجلس إدارة النادي المرافقين للبعثة، واطمأن سفير مصر في الرياض على كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة ببعثة الفريق، مؤكداً على توفير السفارة المصرية بالرياض كافة سبل الدعم لبعثة الزمالك.

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