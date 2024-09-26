كولر: مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالسوبر الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلي أن مباراة السوبر الأفريقى أمام الزمالك غدا، ستشهد مفاجأة في تشكيل الفريق الأحمر.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر: لم أحدد حتى الآن التشكيل النهائي، سأقرر التشكيل الرسمي بعد التدريب والذي سيكون قويًا، أمتلك 23 لاعبًا وسيتم استبعاد ثلاثة لاعبين لكنني حرصت على تواجد الجميع تحسبًا لإصابة أي لاعب، ومحمد عبد المنعم غير متواجد معنا الآن لكن أمتلك أربعة مدافعين، من بينهم ثنائي جديد (يوسف أيمن - أشرف داري) ولم نستقبل أي هدف في آخر مباراتين وأشكر محمد الشناوي على مجهوده مع المدافعين".

وأضاف: "لن أفصح عن التشكيل في المؤتمر الصحفي، وسيكون هناك مفاجأة في التشكيل، ولا يوجد فارق في مواجهة الزمالك سواء في البطولة المحلية أو القارية، المطلوب من الجميع أن نبذل قصارى جهدنا، وسعيد بخوض اللقاء وسط الجماهير".