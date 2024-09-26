قبل الديربي.. نسخة كأس السوبر الأفريقي الجديدة تصل السعودية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وصل إلى مدينة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، النسخة الجديدة من كأس السوبر الأفريقي، قبل مواجهة الزمالك والأهلي.

ويلتقي الأهلي أمام الزمالك في التاسعة مساء غدا، في مباراة السوبر الأفريقي، على ملعب المملكة أرينا، بمدينة الرياضة بدولة السعودية.

ونشر الاتحاد ألأفريقي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي، صور جديدة لشكل كأس السوبر الذي يظهر للمرة الأولى، بعد الإعلان عن تصميمه فقط، قبل حوالي شهر من الآن.

ويعد الأهلي والزمالك هما الفريقان الأكثر حصولا على لقب كأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ، حيث حصل الأحمر على 8 ألقاب، بينما حصل الأبيض على 4 نسخ من قبل.

اقرأ أيضا:

بالترددات.. 3 قنوات مفتوحة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

انتهى الاجتماع الفني.. الزمالك بزي مفاجئ في مواجهة الأهلي بالسوبر