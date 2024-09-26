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قبل الديربي.. نسخة كأس السوبر الأفريقي الجديدة تصل السعودية (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وصل إلى مدينة بالمملكة العربية ، النسخة الجديدة من كأس السوبر الأفريقي، قبل مواجهة الزمالك والأهلي.

ويلتقي الأهلي أمام الزمالك في التاسعة مساء غدا، في مباراة السوبر الأفريقي، على ملعب المملكة أرينا، بمدينة الرياضة بدولة السعودية.

ونشر الاتحاد ألأفريقي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي، صور جديدة لشكل كأس السوبر الذي يظهر للمرة الأولى، بعد الإعلان عن تصميمه فقط، قبل حوالي شهر من الآن.

ويعد الأهلي والزمالك هما الفريقان الأكثر حصولا على لقب كأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ، حيث حصل الأحمر على 8 ألقاب، بينما حصل الأبيض على 4 نسخ من قبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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