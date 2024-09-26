"أتمنى التسجيل ونريد صناعة التاريخ".. رامي ربيعة يتحدث عن مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي، مشيرا إلى أنه يتمنى التسجيل.

وقال ربيعة في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "أتمنى أن أسجل في السوبر، دوري خروج الفريق من دون استقبال أهداف، ولكن يمكنني المساهمة في الأهداف بمساعدة زملائي في الفريق، خاصة بعدما حالفني الحظ في المباريات السابقة".

وأضاف: "يوجد اختلاف في أجواء نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 وكأس السوبر، دوري الأبطال مشوار طويل للنهائي، فيما يكون السوبر مباراة واحدة، وبداية الموسم دائما ما تكون صعبة لأن اللاعبين لم يصلوا إلى أعلى معدل بدني وفني، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا للتتويج باللقب، وسيكون الهدوء والتركيز شعارنا، لتقديم أداء جيد والفوز باللقب".

وواصل: "جميع اللاعبين يعيشون في حالة تركيز، ونستعد بشكل خاص وكل لاعب يهتم بتنفيذ تعليمات كولر للوصول إلى الحالة البدنية والفنية، ودائما ما تكون مباراة الأهلي والزمالك خارج التوقعات، و المنافس يمتلك لاعبين جيدين، ولديهم طموحات كبيرة ولابد من التركيز في الملعب".



وأتم ربيعة تصريحاته: "الاحتفال بالدوري منح اللاعبين روحا إيجابية، وكنا سعداء بفرحة الجماهير، وكان الأمر بمثابة دفعة معنوية كبيرة قبل السوبر، والجيل الحالي طموح ويريد صناعة التاريخ ولا نفكر في الانتقادات".

اقرأ أيضًا:

تغطية السوبر الإفريقي (2) .. تصريحات خاصة وذكريات.. آخر استعدادات الأهلي والزمالك (صور وفيديو)

قبل السوبر الإفريقي.. حكايات الحب والزواج في حياة لاعبي الأهلي والزمالك (صور وفيديو)