"لا نعاني من الإرهاق".. أبرز تصريحات الشناوي قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي، والمقرر لها في التاسعة مساء غدا الجمعة.

وقال الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أشكر السعودية على الاستضافة، دائما ما يعاملوننا أفضل معاملة، وهذه ليست المرة الأولى لنا هنا".

وأضاف: "قدمنا أداءا جيدا في مباراتين أفريقيا ولا نعاني من الإرهاق، كما أننا في بداية الموسم وحضرنا لهذا اللقاء بشكل جيد، وأتمنى أن نعود بالكأس من أجل جماهير الأهلي، وهذا ما عملنا من أجله ونعلم أننا سنواجه فريق قوي".

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