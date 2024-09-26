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وصول فريق سلة الاتحاد السكندرى بكأس الوحدة دون إحتفالات استعدادا للبطولة العربية

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ياسر رشاد - القاهرة - وصل منذ قليل الفريق الاول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى عائدا من أبو ظبى حاملا كأس الوحدة الاماراتى 

وعلمت الخليج 365 ان محمد مصيلحى رئيس النادى فور عودته من الامارات مع الفريق أصدر تعليمات بعدم الاحتفال بالكأس خاصة وأن الفريق بقيادة الكابتن أحمد عمر سيدخل معسكر مغلق غدا بأحد فنادق برج العرب استعدادا للمشاركة فى البطولة العربية رقم ٣٦ التى ينظمها زعيم الثغر 

وكان الفريق الاول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى قد ببطولة الوحدة الدولية عقب فوزه على فريق الكويت الكويتى بنتيجة ١٠٦ /٦٦ اى بفارق ٤٠ نقطة فى مباراة مثيرة وذلك بقيادة الكابتن أحمد عمر المدير الفنى وفى حضور محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى ومحمد أحمد سلامة عضو مجلس الادارة بالامارات 

وقد جمعت المباراة النهائية فريقي الاتحادالسكندرى و  الكويت الكويتي    في نهائي بطولة الوحدة الدولية الودية وذلك بصالة مبادلة ارينا ابو ظبي 

وخاض الاتحاد السكندري مباراة اليوم وهو الفريق الوحيد الذي لم يُهزم خلال مشوار البطولة وكان الفريقان قد سبق والتقيا في ثاني لقاءات الفريقين وكانت مباراة بمثابة نهائي مبكر بينهما وانتهت بفوز الاتحاد 108 / 104 بعد الاحتكام لشوط إضافي 

وواصل الاتحاد السكندري اليوم إنتصاراته بتأكيد تفوقه وأحقيته بلقب البطولة بعد أن تفوق في جميع مبارياته حيث فاز في أولى مواجهاته على منتخب الامارات 106 /  83   ثم على العنيد فريق الكويت الكويتى بنتيجة 108 / 104  وعلى فريق الكرخ العراقى بنتيجة 95 / 87
 وأخيرا على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 106 / 72 

ويعود فريق سلة الاتحاد حاملا الكأس ليدخل منافسات البطولة العربية لكرة السلة رقم ٣٦ بروح معنوية عالية خاصة وان البطولة ينظمها زعيم الثغر بالاسكندرية 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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