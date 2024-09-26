اليوم .. الاتحاد السكندري يواجه النصر الليبي وديًا في ختام معسكره التدريبي

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم اليوم الاتحاد السكندري معسكره في الإسكندرية بقيادة "بابافاسيليو" استعدادًا للموسم الجديد بمواجهة ودية ضد النصر الليبي الذي يقوده المدير الفني السابق للإتحاد "طارق العشري"

وذلك في تمام الخامسة مساءً على ملعب أ"ليكس ويست"

يذكر أنه قد تم الاتفاق على أن يكون اللقاء بمواصفات خاصه حيث يخوض الفريقين المباراه على شوطين كل شوط لمده ساعه كامله

وذلك لمنح الاعبين على ان يخوضو شوط كامل خلال المعسكر وسيقوم الاتحاد بخوض المباراه بتشكيل مختلف لكل شوط

ومن المقرر ان يمنح فاسيليو الاعبين راحه عقب ختام المعسكر لمده ٧٢ ساعه على ان يعود الفربق للتدريبات على ملاعب النادى اول اكتوبر

مصيلحى يدعو اللاعبون والجهاز الفني على العشاء

وقد قام "محمد مصيلحي" رئيس نادي الإتحاد السكندري بدعوة الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني للفريق على العشاء قبل سفره مع الفريق الاول لكرة السلة لأبوظبي بأحد مطاعم الإسكندرية وذلك عقب إنتهاء الأسبوع الثاني من فترة الأعداد التي يقودها المدير الفني القبرصي "بابا فاسيليو" وتحت إشراف مدير قطاع كرة القدم "إمام محمدين"

وقد منح المدير الفني القبرصي اللاعبون وقتها راحة من التدريبات ولكن التواجد بداخل فندق معسكر الفريق ولن يخرج لاعب خارج المعسكر المغلق