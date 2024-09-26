الاوليمبى يعلن سفر " عبد الجواد " لكوريا الجنوبية مع منتخب التايكوندو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادى الاوليمبى برئاسة الكابتن ناصر الشاذلى عن مغادرة الكابتن محمود عيد الجواد رئيس جهاز التايكوندو بالنادى عن سفره مع منتخب مصر للتايكوندو الذى يتولى قيادته فنيا ، الي كوريا الجنوبية للمشاركة في بطولة العالم للتايكوندو التي تنطلق يوم ١ أكتوبر المقبل .

ويضم منتخب مصر للشباب ابطالنا محمد عماد تحت 48 ك ، وعبد الرحمن رجب فوق 78 ك ، بالاضافة الي تواجد كابتن عمرو عبد الرازق ، ضمن الجهار الفني لمنتخب الشباب

يذكر أن الكابتن ناصر الشاذلي رئيس النادى الأوليمبي قد كرم في حضور المحاسب حسن مفيد ، أمين الصندوق وعضو مجلس الادارة بطلتى النادى فى السباحة وألعاب القوى

حيث استقبلا البطلة نور محمد ابراهيم لحصولها علي المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة قذف القرص خلال منافسات البطولة العربية لألعاب القوى للناشئات التي أقيمت بالسعودية، كما حصلت علي فضية سباق دفع الجلة .

‎كما تم استقبال السباحة حبيبة محمد عبد العزيز عقب حصولها علي ذهبية البطولة العربية للسباحة ، والحصول علي ميداليتين برونزيتين في سباق 100 متر و 200 متر خلال البطولة العربية

واكد الكابتن ناصر الشاذلي علي استمرار دعم مجلس الأدارة لأبطال النادى في مختلف الألعاب الرياضية ، ومن المقرر تكريمهم خلال احتفالية الرياضيين خلال شهر اكتوبر المقبل .