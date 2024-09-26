مصر تصعد لنصف نهائي تصفيات بطولة العالم للبادل بالكويت

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب الوطني الأول للبادل في الصعود لنصف نهائي تصفيات بطولة العالم والمقامة بالكويت خلال الفترة من 22 وحتى 27 سبتمبر الجاري.

وتأهل الفراعنة لقبل النهائي في منافسات الرجال بعد الفوز على اليابان بنتيجة 2-0.

وكان منتخبنا الوطني قد تصدر المجموعة الأولى بعد الفوز على لبنان بنتيجة 4-0 ثم الفوز على الكويت بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني في نصف نهائي الرجال مع أستراليا.

وفيما يخص منافسات السيدات، صعد منتخبنا الوطني بعد الفوز على الكويت بنتيجة 3-0.

وكان منتخب السيدات قد صعد لربع النهائي بعد تصدر المجموعة الثالثة عقب الفوز على البحرين برباعية نظيفة ثم الفوز على المنتخب الإيراني بنتيجة 2-1.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخب السيدات في نصف النهائي مع نظيره الفلبيني.

ويشارك في هذه التصفيات 15 منتخبًا من إفريقيا وآسيا وهم: "مصر - الإمارات - إيران - البحرين - أستراليا - الصين - اليابان - الكويت - لبنان - عمان - الفلبين - المملكة العربية السعودية - السنغال - تايلاند - تونس".

وتضم قائمة منتخبنا الوطني للسيدات كلًا من: "سلمى صيام - ليلى النمر - فريدة الحلبي - ميار توفيق - مورا حكيم - نايلا عجميا - نهى فخري - نور مصطفى"، فيما يضم منتخب الرجال كلًا من: "محمد أبو القاسم - علي شقير - جورج وكيم - علي زغلول - عمر مخلوف - يوسف حسام - شريف مخلوف - عمر صبري".

وكان منتخبنا الوطني قد دخل في معسكر مغلق بالإسكندرية قبل أن تطير البعثة مساء الخميس الماضي للسفر إلى الكويت والاستعداد للتصفيات القارية.

فيما تضم قائمة الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني كلًا من: "سيف أبو سنة مدير فني - كريم رمزي مدرب مساعد - زياد ياسر مدير للمنتخبات"، فيما يتواجد المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل كرئيس للبعثة المصرية في التصفيات القارية.

الجدير بالذكر، أن مصر نظمت من قبل تصفيات بطولة العالم والتي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 1 وحتى 3 سبتمبر عام 2022 وصعد من خلالها منتخبي الرجال والسيدات للبطولة العالمية.