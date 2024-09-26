رامي ربيعة يحدد مفتاح الفوز على الزمالك في السوبر الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - قال رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي الأحمر يرغبون في حصد لقب كأس السوبر الإفريقي من أجل إسعاد الجماهير، مشيرًا إلى أن الفريق يعيش في حالة فنية جيدة خلال الفترة الحالية قبل مواجهة الزمالك غدا الجمعة.

وأضاف: "بداية الموسم دائمًا تكون صعبة لأن اللاعبين لم يصلوا لأعلى فورمة فنية وبدنية، ولاعبو الأهلي سيبذلون قصارى جهدهم من أجل التتويج باللقب، وسيكون الهدوء والتركيز هو شعار الفريق في المباراة، من أجل تقديم الأداء الجيد وتحقيق البطولة".

وتابع ربيعة: "كل اللاعبين يعيشون حالة تركيز خلال الفترة الحالية، ونستعد بشكل خاص لمواجهة الزمالك، وكل لاعب يهتم بحالته البدنية والفنية بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل الوصول لأعلى فورمة فنية بشكل سريع".

وأكمل: "مواجهة الأهلي والزمالك دائمًا خارج التوقعات، والفريق الذي يُركز طوال المباراة هو الذي يحقق الفوز، فالمنافس لديه لاعبون مميزون وعندهم طموحات كبيرة، ولا بد من التعامل بشكل قوي، والتركيز في أرض الملعب".

وزاد: "الاحتفالات الأخيرة بلقب الدوري تمنح اللاعبين روحًا إيجابية بعيدًا عن الشد العصبي قبل لقاء كأس السوبر الإفريقي، وكنا سعداء بفرحة جمهور الأهلي أيضًا بالدوري، وهذه الأمور تُمثل دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة المرتقبة".

واستطرد: "هناك اختلاف بالطبع بين أجواء نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 وبين كأس السوبر الإفريقي، والأهلي دائمًا يستهدف التتويج بالألقاب، لكن دوري الأبطال مشوار طويل من المنافسة حتى الوصول للنهائي، بينما السوبر يكون من مواجهة واحدة".

وأوضح: "الجيل الحالي يمتاز بالذكاء والهدوء الشديد، والجميع حاليا في حالة تركيز فقط، وقبل المباراة يكون الحديث بين اللاعبين إيجابيًّا من أجل اللقاء".

وأشار إلى أن دوره الاساسي داخل الملعب هو الدفاع وعدم استقبال أي أهداف، ولكن تسجيل الأهداف في شباك أي منافس ميزة إضافية يتمنى استمرارها من أجل مساعدة الأهلي في تحقيق الانتصارات.

واختتم: "الجيل الحالي طموح جدًّا ويريد صناعة تاريخ كبير مع الأهلي ولا نفكر في أي انتقادات، والجيل السابق بقيادة محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة كان له إيجابيات كثيرة وكانوا قريبين من بعضهم بعضًا، وتوجوا بالعديد من الألقاب مع الأهلي ومنتخب مصر، وهناك تشابه بين الجيلين في حب النادي وحصد الألقاب".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأًصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح وفقا للائحة.

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.