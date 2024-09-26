جوميز..الزمالك لديه لاعبين كبار وهدفنا الفوز بالسوبر الإفريقى

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يتمنى أن تشاهد الجماهير مباراة عظيمة غداً في السوبر الأفريقي بين فريقه والنادي الأهلي.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" سنواجه فريقاً كبيراً ، يمتلك لاعبين كبار ومدرب كبير، والزمالك لديه لاعبيه كبار وهدفه الفوز دائماً".

وتابع جوميز قائلا:" الطريقة التي يعمل بها الفريق واللاعبون هدفها المكسب، والجميع جاهز للقاء سواء الأساسيين أو اللاعبين البدلاء، والزمالك أفضل من الموسم الماضي، والفريق يستطيع الفوز باللقب".

وأضاف المدير الفني:" حاولنا خوض فترة إعداد بعد انتهاء الموسم الماضي، ولعب الفريق 4 مباريات ودية، والصفقات الجديدة دخلت في أجواء الفريق بشكل سريعة ونقوم بتجهيزهم بالشكل الأمثل".

وواصل جوميز:" لاعبو الفريق يعلمون جيداً ما لهم وما عليهم ، وماذا سيقدمون للفريق، وسعيد بتواجدي في السعودية، وبالنسبة لطرق لعب الفريقين ، فكل فريق يلعب بشكل مختلف ، وغداً التفاصيل الصغيرة هي التي ستصنع الفارق".

وتحدث عن الجبهة اليسرى للزمالك قائلاً:" نستطيع أن نعتمد على عمر جابر في الجبهة اليسرى، أو أي لاعب أخر من اللاعبين الذين يجيدون في مركز الظهير الأيسر لإيقاف خطورة الجبهة اليمنى للمنافس".



وتابع المدير الفني:" الزمالك في الموسم الماضي خسر نهائي بطولة كأس مصر أمام الأهلي في السعودية، وفاز الفريق في نهاية الموسم بلقب الكونفدرالية ، وبعدها أغلقنا صفحة الموسم ، ولدينا صفحة جديدة غداً، نريد أن نبدأها بالفوز ونعمل على ذلك".

وقال جوميز:" الفوز بالسوبر سيعطي الثقة للاعبين بالتأكيد في بداية الموسم ، وهذه مباراة ببطولة ولكن ستعطي أفضلية لنا".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غداً الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.