30 ميدالية.. حصاد المشروع القومي للتايكوندو في بطولة الجمهورية للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - شارك المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للتايكوندو بعدد 50 لاعب ولاعبة في منافسات بطولة الجمهورية تحت 14 سنة والتي أقيمت بالصالة المغطاة بجامعة حلوان.

حيث أقيمت يومي 30-31 أغسطس للمستوى الأول، وأقيم المستوى الثاني على فترتين، الفترة الأولى يومي 13-14 سبتمبر والفترة الثانية يومي 20-21 سبتمبر.



وشهدت البطولة مشاركة 88 هيئة رياضية بعدد 1500 لاعب ولاعبة والتي أقيمت على مستويين حيث ضم المستوى الأول الحزام الاسود والحزام الاحمر والحزام الازرق، والمستوى الثاني ويضم الحزام الأخضر والبرتقالي والأصفر.

واستطاع أبطال المشروع القومي تحقيق 30 ميدالية متنوعة في جميع مستويات البطولة على المستوي الفردي، وعلى مستوى الفرق تحقيق عدد 3 كؤوس في الترتيب العام.

وحصل أبطال المشروع على 7 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية و 14 ميدالية برونزية.

وحصد ابطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على كأس المركز الأول في الترتيب العام بنات “مستوى أول“ لفريق المشروع بالقاهرة، وكأس المركز الثاني في الترتيب العام بنات “المستوى الثاني“ لفريق المشروع القومي ببورسعيد، وكأس المركز الثالث مكرر فى الترتيب العام بنات “المستوي الاول“ لفريق المشروع القومي بالفيوم.

وخاض لاعبو المشروع القومي للموهبه والبطل الأوليمبي منافسات قوية ظهرت فيها براعة وقدرة اللاعبين على تحقيق الفوز ويأتي ذلك لما يوفره المشروع من أجهزة فنية على أعلى مستوى من المدربين والمدربين المساعدين وتوفير حزم الدعم الفني والنفسي بما يساعد هؤلاء اللاعبين على تحقيق الأهداف القومية للمشروع.

ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي احد المشروعات الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية كما يعد واحداً من الأهداف الإستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.