وسام أبو علي: أتمنى دخول التاريخ بلقب السوبر الإفريقي مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة القادم لن تكون سهلة مطلقًا، مشيرًا إلى أنه يتمنى التتويج بالبطولة وإسعاد الجماهير التي ستؤازر اللاعبين في استاد المملكة أرينا بمدينة الرياض.

وقال وسام أبو علي: "مواجهة الزمالك ستكون مباراة صعبة، ومن أكبر المواجهات التي سأخوضها في مسيرتي الكروية حتى الآن، والمواجهة مهمة جدا لي ولجميع زملائي في الفريق، وأتمنى حصد اللقب".

وتابع: "بطولة كأس السوبر الإفريقي من مباراة واحدة، ولذلك المواجهة لن تكون سهلة، وبالتأكيد المنافس سيلعب بكامل قوته، ولكن ثقتي كبيرة في لاعبي الأهلي لتقديم أفضل أداء داخل الملعب من أجل تحقيق المكسب".

وأكمل: "في المواجهات السابقة أمام الزمالك لم أكن جاهزًا بسبب الإصابة، وأتمنى أن أقدم مستوى جيدًا في المواجهة القادمة، ولا أفكر سوى في تحقيق الانتصار والفوز باللقب".

وزاد: "مواجهة الأهلي والزمالك تاريخية وأنا أسعى لدخول التاريخ، لذلك أتمنى تقديم مستوى مختلفًا في تلك المباراة وهي فرصة جيدة بالنسبة لي شخصيًّا للظهور والتألق، وسأبذل قصارى جهدي خلال المباراة".

وواصل: "كل مباراة لها ظروف خاصة، وبالتأكيد محمد مجدي أفشة تحدث معي كثيرًا عن أجواء نهائي إفريقيا 2020 لكن الأجواء في السوبر الإفريقي ستكون مختلفة تمامًا، وأتمنى دخول التاريخ بالفوز على الزمالك وأن أشارك لأول مرة أساسيًّا في لقاء الديربي".

وأردف: "حلم كل لاعب كرة قدم قيادة فريقه لتحقيق اللقب، كنت ألعب في فرق لم تكن تنافس على الألقاب، ولكن في الأهلي الأمر مختلف، نخوض مواجهات مستمرة في نهائيات البطولات، وهو أمر يُسعدني من أجل تحقيق البطولات".

واختتم: "لعبنا مواجهتي جورماهيا الكيني بشكل جيد، وأغلقنا ملف بطولة إفريقيا، ولا يشغل تفكيرنا حاليًّا سوى الفوز بكأس السوبر الإفريقي، أتمنى حضور الجماهير بكثافة ودعم اللاعبين من أجل تحقيق الفوز، وإن شاء الله سيكون المكسب لنا".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأًصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح وفقا للائحة.

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.