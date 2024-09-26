الارشيف / اخبار الرياضه

طعيمة: يحيى عطية الله مكسب كبير ومباراة جورماهيا إعداد جيد للأهلي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أشار عادل طعيمة نجم فريق الأهلي السابق أن يحيى عطية الله الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قدم مباراة جيدة أمام جورماهيا الكيني في دوري الأبطال.

وأكد طعيمة أن يحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق الأهلي مكسب كبير للفريق من الناحية الفنية ومازال أمامه الكثير لتقديمه في المرحلة المقبلة".

وأضاف: عطية الله لاعب كبير وسيحقق الكثير من الإنجازات مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة ".

وأوضح أن مباراتي جورماهيا إعداد جيد للأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي، من وجهة نظري هى إعداد جيد للأحمر قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك في المملكة العربية ".

يلتقي الأهلي مع الزمالك مساء غدا الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، على ملعب المملكة أرينا، في بطولة السوبر الأفريقي، بصافرة الحكم الليبي معتز الشلماني، وقفا لاختيار الاتحاد الافريقي الـ كاف، لادارة المباراة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا