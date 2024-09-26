خالد قمر يضع روشتة الزمالك لتحقيق لقب السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - يرى خالد قمر مهاجم الزمالك السابق قدرة الأبيض على تحقيق لقب السوبر الأفريقي، أمام النادي الأهلي في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وأوضح قمر : "الزمالك قادر على تقديم مباراة كبيرة أمام الأهلي، فعامل الهدوء في الجزء الأول من المباراة سيكون مهم بالنسبة للزمالك، بالإضافة إلى توجيهات وتحفيز اللاعبين من جانب العناصر الخبرة المتواجدة بالفريق مثل شيكابالا.

وأردف: " كان هناك واجبات دفاعية داخل الملعب بجانب واجباتى كمهاجم أمام الأهلي، والأفضل أن تشارك الصفقات الجديدة في جزء من المباراة والتعامل معهم الديربي بالذكاء".

وأتم: "مواجهة الأهلي مختلفة عن الشرطة الكيني خاصة ان لاعبي الزمالك يتمتعون بالخبرات الكافية لحصد اللقب الأفريقي.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء غدا الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، على ملعب المملكة أرينا، في بطولة السوبر الأفريقي، بصافرة الحكم الليبي معتز الشلماني، وقفا لاختيار الاتحاد الأفريقي الـ كاف، لإدارة المباراة.