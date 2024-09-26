رضا عبد العال عن الزمالك: الأداء غير مقنع ربنا يتولاه ويصبر جماهيره

ياسر رشاد - القاهرة - قال رضا عبد العال نجم القطبين السابق أن أداء الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية نقدر نقول "ربنا يتولاه ويصبر جماهيره".

وأكد عبد العال في تصريحاته أن الأهلي أيضًا أمام جورماهيا الكيني لم يكن مقنع فنيًا، باستثناء ما بعد إجراء التغييرات ودخول أفشة وعمرو السولية ومحمود كهربا، بدأت تشوف مباراة كرة قدم، وقبل تلك التغييرات لم يكن هناك مباراة من الأساس.

وتابع نجم القطبين السابق عن صفقات الزمالك الجديدة وهل يكون لها دور أمام الأهلي: «لا أعلم، مفيش صفقة شاركت ومشوفناش حد منهم لسه حتى نحكم عليه بقدرته على صناعة الفارق أم لا».

وواصل عن صفقات الأهلي ومدى تأثيرها على مجريات مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك: «لا يوجد لاعب شارك سوى يحيى عطية الله، وسيلعب أمام زيزو لذلك ستكون المهمة صعبة عليه».

واختتم بتوقعاته لنتيجة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك: «المباراة ستحسم خارج المستطيل الأخضر وليس على أرضية الملعب.

يلتقي الأهلي مع الزمالك مساء غدا الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، على ملعب المملكة أرينا، في بطولة السوبر الأفريقي، بصافرة الحكم الليبي معتز الشلماني، وقفا لاختيار الاتحاد الافريقي الـ كاف، لادارة المباراة.