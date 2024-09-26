لاعب اتحاد العاصمة يتحدث عن الفوز على الأهلي في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث سعدي رضواني قائد نادي اتحاد العاصمة الجزائري بطل النسخة السابقة من السوبر الأفريقي، عن الأجواء التي عاشها مع الفريق، بعد الفوز على الأهلي في النهائي.

وقال رضواني في حوار عبر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف": "كان عاما تاريخيا بامتياز بالنسبة لنادي اتحاد الجزائر، وعليه سيظل راسخا في ذاكرة كل جماهير نادي اتحاد الجزائر، الحمد لله الذي وفقنا خلال ذلك الموسم من أجل التتويج بلقبي كأس الكونفيدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي".

وأضاف عن الفوز على الأهلي: "صراحة، أجواء نهائي كأس السوبر الإفريقي، كانت حماسية، سواء في مدرجات الملعب بمدينة الطائف بالسعودية، وفي محيط الملعب كله، خاصة وأن المباراة التي جمعت بين نادي اتحاد الجزائر والأهلي المصري كانت قمة عربية، فرحتنا كلاعبي اتحاد الجزائر كانت كبيرة، لأننا تُوجنا بلقبنا القاري الثاني آنذاك، بعد أشهر قليلة من التتويج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية".

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