انتهى الاجتماع الفني.. الزمالك بزي مفاجئ في مواجهة الأهلي بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

عُقد صباح اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الأهلي في السوبر الأفريقي المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الفريق الأبيض للزي الثاني الاحتياطي، الأسود كاملاً، "القميص الأسود والشورت الأسود"، بينما يرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللونين الأصفر والأسود.

في حين سيرتدي فريق الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الفاتح.

و تم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المملكة أرينا، بالإضافة إلى التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأًصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح .

وحضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك كل من، عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وعبدالله حسين إداري الفريق، ومصطفى حسين ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي النادي الأهلي ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.