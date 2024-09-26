جوميز يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة الأهلي غدا الجمعة، في بطولة السوبر الأفريقي، على ملعب المملكة أرينا، بمدينة الرياض بدولة السعودية.

وسوف يضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الزمالك المناسبة لمواجهة الأهلي، خلال المران الختامي اليوم الخميس.

وسيخضع لاعبو الأبيض لمحاضرة فنية عقب مران اليوم، لمشاهدة بعض اللقطات من فريق الأهلي في المباريات الماضية، لشرح بعض الجمل الفنية ومواطن القوة والضعف للمنافس، علاوة على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين في المباريات الماضية وتجنبها.

وكان فريق الزمالك وصل إلى مدينة الرياض، أول أمس الثلاثاء، وخاض مرانه الأول أمس على ملعب فريق الشباب.