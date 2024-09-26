لاعبون ومدربون.. نجوم الأهلي والزمالك يتحدثون لمصراوي عن السوبر الإفريقي (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - تحرير: هند عواد- محمد القرش- يوسف محمد- نهى خورشيد:

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في إطار المنافسة على بطولة السوبر الإفريقي 2024 يوم الجمعة 27 سبتمبر.

وتقام المباراة في التاسعة مساء بتوقت القاهرة على ملعب المملكة أرينا.

وحرصًا على موافاتكم بتغطية خاصة للمباراة، تحدثنا إلى المدربين واللاعبين للحديث عن المباراة، سواء عن الأمور الفنية أو الذكريات الخاصة لمشاركاتهم في المباريات السابقة للبطولة.. يمكنكم الإطلاع عليها من خلال هذه الروابط :

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