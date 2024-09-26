لاعب الزمالك السابق لمصراوي: "الأهلي بيخاف من عبدالله السعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

تحدث هشام يكن لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها في التاسعة مساء غدا الجمعة، على ملعب المملكة أرينا بالسعودية.

وقال يكن في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المباراة ستكون 50/50، ولكن في حالة لعب محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر وعاد محمد شحاتة إلى وسط الملعب جوار دونجا، وإذا حدث غير ذلك ستكون النتيجة عكسية".

وأضاف: "عبدالله السعيد سيصنع الفارق مع الزمالك، وسيكون له دورا داخل الملعب "هما بيخافوا منه"، كما أن مباراة الكأس السابقة ستكون حافزا للفوز، وأتوقع فوز الزمالك بنتيجة 2-1".

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